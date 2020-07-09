Вашингтон, , 11:04 — REGNUM Штраф компании Amazon за нарушение ею санкций американских властей в отношении Крыма, Сирии и Ирана назначило министерство финансов США. Об этом 9 июля сообщается на официальном сайте ведомства.

В сообщении уточняется, что Amazon получила штраф на сумму $134 523 за то, что нарушила разные санкции, введенные по решению Управления по контролю над иностранными активами (OFAC) и касающиеся поставок товаров и предоставления услуг лицам, в отношении которых предусмотрены данные санкции, а также лицам, которые на тот момент находились на территории Крыма, Сирии и Ирана.

Также в американском минфине указали, что в период с ноября 2015 года по октябрь 2018 года, находившиеся в Крыму, Сирии и Ирану люди размещали заказы либо вели бизнес в данных регионах через принадлежащие Amazon сайты.

Кроме этого, сообщается, что скрининговые системы Amazon не смогли распознать крымские адреса как адреса региона, находящегося под санкциями и отметили, что компания нарушила американское законодательство из-за несовершенства собственных технологий.

При этом добавляется, что в Amazon уже признали свою вину и согласны выплатить данный штраф.

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, 7 июля госсекретарь США Майк Помпео заявил, что введение Великобританией персональных санкций в отношении 25 граждан России знаменует собой наступление «новой эры для санкционной политики».