Ульяновск, , 10:39 — REGNUM В Ульяновской области планируется продлить до 2025 года региональные льготы для компаний, работающих в сфере информационных технологий. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора, отметив, что с 2016 года налоговые поступления от IT-компаний возросли в 1,5 раза.

По словам руководителя ОГКУ «Правительство для граждан» Светланы Опенышевой, в настоящее время прорабатывается вопрос о продлении до 31 декабря 2024 года закона о льготе для компаний с упрощённой системой налогообложения и до 1 января 2023 года — о снижении ставки налога на прибыль. Данные льготы действуют с 2016 года, срок их завершения — 2020 год.

Власти ссылаются на рост налоговых поступлений от IT-компаний: если в 2017 году они превысили 435 млн рублей, то по итогам 2019 год достигли 686 млн рублей, а число IT-компаний выросло с 651 до 1102. По последним данным, в настоящее время в Ульяновской области насчитывается 1228 IT-компаний.

Напомним, в 2019 году в Ульяновской области сформирован общественный институт IT-послов, которые занимаются популяризацией современных технологий и профессий, а также получением государственных услуг в электронном виде. В числе их задач: организация уроков компьютерной грамотности, проведение для школьников тематических экскурсий и встреч с ведущими профессионалами сферы, работа с предпринимателями по направлению цифровизации и многое другое.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Ульяновской области в связи с пандемией коронавируса для 19 отраслей ставки по упрощённой системе налогообложения сокращаются с 15% до 5% и с 6% до 1%. Также установлена налоговая ставка 1% аптечным организациям, снижен налог на имущество для собственников крупных торговых центров и нежилых помещений.

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