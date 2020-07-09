Киев, , 10:34 — REGNUM В первом квартале 2020 года количество импортеров газа на Украине составило 51 субъект, говорится в отчете украинской национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг.

Соответствующий документ обнародован сегодня, 9 июля, передает корреспондент ИА REGNUM.

Комиссия подчеркивает, что это является наибольшим значением с начала 2017 года.

Наибольшая доля импорта (54%) пришлась на трех крупнейших импортеров, кроме НАК «Нафтогаз Украины».

Также в отчете отмечается, что общее количество заказчиков услуг транспортировки, которые использовали мощность межгосударственных соединений в направлении страны ЕС-Украина в первом квартале 2019 года составляло 41 субъект.

При этом 23 заказчика услуг хранения в І квартале 2020 года осуществили перевод объемов природногогаза, которые хранились в хранилищах, в таможенный режим импорта.

ИА REGNUM напоминает, что в ближайшее время на Украине планируется запуск рынка природного газа, в результате чего жители страны смогут в ближайший год выбирать себе поставщиков из 5−7 компаний, которые будут работать на этом рынке. Предварительно дата запуска рынка назначена на 1 августа.