Красноярск, , 10:32 — REGNUM Ограничения на продажу спиртного, введённые в Красноярском крае в связи с угрозой распространения коронавируса, отменены. Как сообщили ИА REGNUM в краевом Заксобрании, 9 июля на сессии депутаты приняли соответствующий закон в двух чтениях.

Дополнительные по отношению к федеральным ограничения на продажу спиртного были установлены в Красноярском крае 2 апреля. Как сообщало ИА REGNUM, продажа алкоголя в крае была разрешена только с 10:00 до 18:00 по местному времени.

По словам депутата Юрия Ефимова, ужесточение правил продажи ведёт к росту самогоноварения и продажи фальсификата, а также к скоплению желающих приобрести алкоголь в магазинах, начиная с 17 часов. Это является фактором риска по распространению коронавируса.

Кроме того, введение ограничений привело к снижению налоговых поступлений в бюджет в размере около 100 млн рублей ежемесячно, подчеркнул парламентарий.

Председатель комитета по промышленной политике, транспорту и связи Владимир Демидов отметил, что закон о дополнительных ограничениях на продажу был принят «в связи с необходимостью оперативно реагировать на ту ситуацию, которая была». Спустя три месяца ситуация изменилась:

«Поэтому комитет посчитал, что в данной ситуации нужно вернуться к той норме, что была до введения ограничений».

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