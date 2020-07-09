Джакарта, , 10:14 — REGNUM Министр финансов Индонезии Сри Мульяни Индравати прогнозирует сокращение экономики страны во втором квартале 2020 года на 3,8% из-за пандемии, сообщает Antara.

По словам министра, рост экономики Индонезии в первом квартале достиг 2,97%.

Сри Мульяни Индравати заявила, что рост национальной экономики в первой половине 2020 года будет в диапазоне от минус 1,1% до минус 0,4%.

Министр финансов Индонезии заявила, что правительство будет продолжать стремиться стимулировать экономику, так что восстановление произойдет в третьем квартале.

Как сообщало ИА REGNUM, на онлайн-заседании Совета Безопасности ООН по миссии по сохранению мира и прав человека Индонезия рассказала о важности роли сил ООН в поддержании мира в разгар пандемии.

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