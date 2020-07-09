Москва, , 10:09 — REGNUM Нефть слегка подорожала на торгах 8 июля, но в целом осталась в прежнем тесном диапазоне, оставаясь верной стабильности. Brent превысила отметку $43 и удерживается над этим важным уровнем на утренних торгах 9 июля, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

«Отчет минэнерго США обрисовал неоднозначную картину и, по сути, не вызвал заметной реакции рынка. Согласно официальным данным, на прошлой неделе запасы сырой нефти в США подскочили на 5,6 млн баррелей против прогноза на уровне 3,1 млн.

При этом запасы бензина сократились почти на 5 млн баррелей, намного сильнее ожиданий. Добыча осталась неизменной на уровне 11 млн баррелей в день.

Обосноваться на положительной территории нефтяным фьючерсам помогло улучшение настроений инвесторов в отношении риска во второй половине дня, благодаря которому площадки Уолл-стрит вернулись к росту накануне.

Игроки снова переключились на оптимизм в отношении фискальных и монетарных стимулов, которые должны оказать поддержку процессу восстановления экономики от пандемии.

Однако не стоит забывать о сохраняющихся понижательных рисках на рынке энергоносителей, поскольку трейдеры могут недооценивать негативный эффект от продолжающегося роста случаев заражения коронавирусом в контексте мирового спроса.

Другими словами, вероятность падения цен после нынешнего периода стабильности выше, нежели шансы на развитие уверенного восходящего импульса», — пояснил эксперт.

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