Ташкент, , 10:07 — REGNUM Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поручил возобновить деятельность 69 тыс. предпринимателей до конца 2020 года, сообщили в пресс-службе главы государства.

8 июля узбекистанский лидер провел совещание по развитию предпринимательства в регионах. На мероприятии президент отметил, что единственной возможностью усиления экономики в условиях кризиса является поддержка малого и среднего предпринимательства.

Мирзиёев добавил, что необходимые меры поддержки уже оказываются, но ситуация на местах оставляет желать лучшего. Глава государства поручил местным властям реанимировать 70% предприятий к концу сентября 2020 года.

Напомним, с 1 июля в Узбекистане введен механизм возврата предпринимателям части налога на добавленную стоимость. Планируется, что льгота позволит предпринимателям сэкономить 700 млрд сумов ($69 млн) в третьем квартале 2020 года.

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