Москва, , 10:05 — REGNUM Позитив на рынках акций и иных рисковых активов из-за возврата оптимизма инвесторов благоприятен и для рубля, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

«Он поддерживает и цену нефти утром 9 июля на двухмесячных максимумах — уровнях выше $43 Brent. Важнейший индикатор — запасы нефти в США — накануне показал рост на 5,7 млн баррелей, в противовес его падению на 7,2 млн баррелей неделей ранее.

Рубль укрепляется и вследствие общего снижения доллара на валютном рынке как защитного актива.

Интерес к рискам и к рублю проявился и в удачном размещении 8 июля облигаций федерального займа (ОФЗ) с переменным купоном, дающих относительно более высокую доходность.

В течение дня 9 июля инвесторов может привлечь выход данных о международных резервах ЦБ. Впрочем, значительное движение курса из-за данного фактора маловероятно, поскольку вряд ли сумма резервов будет сильно отличаться от предыдущего показателя $566,3 млрд.

На 9 июля, таким образом, наиболее актуально нахождение курса доллара в коридоре 70,30−71,90 руб./доллар», — считает эксперт.

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