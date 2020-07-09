Париж, , 09:44 — REGNUM Согласно данным национального института статистики и экономических исследований INSEE, рецессия во Франции в 2020 году должна составить 9%, сообщает L’Express.

По данным института, экономика Франции довольно быстро восстанавливается после двух месяцев режима изоляции.

Правительство Франции, со своей стороны, ожидает падения валового внутреннего продукта (ВВП) страны на 11%, а Банк Франции — на 10%.

«В конце 2020 года экономическая активность останется немного ниже докризисного уровня, в диапазоне от — 6% до — 1%», — говорится в отчете INSEE.

Как сообщало ИА REGNUM, в Париже запустят фейерверк по случаю празднования Дня взятия Бастилии 14 июля, но без широкой публики из-за эпидемии коронавируса.

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