Ульяновск, , 09:37 — REGNUM В Ульяновске после вмешательства прокуратуры медицинским работникам ЦК МСЧ имени заслуженного врача России В.А. Егорова выплачено более 10,7 млн рублей «стимулирующих». Об этом сообщает прокуратура Ульяновской области.

По данным надзорного ведомства, в Центральной клинической медико-санитарной части «не были начислены выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку» 708 работникам. Речь идёт о сотрудниках, которые в мае-июне оказывали медицинскую помощь лицам из групп риска заражения коронавирусом.

В прокуратуре отмечают, что после внесения представления было доначислено более 10,7 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее областной детской инфекционной больнице в марте в табель лиц, которым предусмотрены стимулирующие доплаты, не была включена женщина-санитар, а в клинической больнице доплаты за апрель более чем 20 работникам были произведены «не в полном объеме». После вмешательства прокуратуры все медработники получили причитающиеся доплаты.

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Напомним, за последние сутки в Ульяновской области лабораторно подтверждено 105 случаев заражения коронавирусом, всего с начала пандемии выявлено 6733 случая.