Оренбург, , 08:42 — REGNUM В Оренбургской области на фоне постепенной нормализации ситуации и поэтапного восстановления экономической активности потребность заемщиков в реструктуризации кредитных договоров снижается, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе отделения Уральского главного Управления Центробанка России.

С 23 по 30 июня поступило 458 заявок от заемщиков на реструктуризацию по программам банков и кредитные каникулы составило (для сравнения: с 16 по 23 июня — 664 заявки, а с 9 по 16 июня — 812)

В целом из поступивших 22,8 тыс. обращений об изменении условий кредитных договоров кредитные организации по состоянию на 1 июля уже реструктурировали 13,8 тыс. кредитов физических лиц на сумму свыше 5 млрд рублей.

Одобрено 2,4 тыс. заявлений на кредитные каникулы. Получена отсрочка по кредитам на сумму более 856 млн рублей.

Напомним, из-за пандемии в России принят закон о кредитных каникулах, который позволяет людям, чьи доходы снизились более чем на 30%, получить отсрочку платежей по кредитам (займам). Заявления о льготе банки принимают до 30 сентября 2020 года.