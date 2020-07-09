Хабаровск, , 08:41 — REGNUM Арбитражный суд Хабаровского края 13 августа 2020 года рассмотрит по существу иск ООО «Скрап Фар Ист», под чьим управлением находятся доли коммерческих компаний, принадлежащие задержанному губернатору Сергею Фургалу. 9 июля 2020 года по спору на 326,6 млн рублей прошло предварительное заседание, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от управляющего активами губернаторской семьи к ООО «Торэкс-Хабаровск», где 25% принадлежит жене Фургала — Ларисе Стародубовой, поступило в суд 6 мая 2020 года. Сумма претензий — 326 617 445,48 рубля. Из-за недочётов иск был оставлен без движения, но позднее их устранили и 3 июня приняли к производству. Подробности претензий неизвестны.

Компания-ответчик создана для производства стали в слитках в июле 2016 года в Комсомольске-на-Амуре. На сегодня 75% доли в ней принадлежит московской компании «Армада», а оставшиеся 25% — жене губернатора Фургала. В компании в конце марта 2020 года сменился директор. На пост был назначен Григорий Фрейдин, который управляет также и ООО «Управляющая компания «Амурсталь» — ещё одним активом Стародубовой.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, к бывшему директору компании «Торэкс-Хабаровск» претензии имеет АО «Армада», которое пытается взыскать с Сергея Кузнецова убытки в размере 78,676 млн рублей. Истец считает, что Кузнецов «при заключении договоров поручительства действовал недобросовестно, вразрез интересам организации».

Напомним, Сергея Фургала задержали 9 июля 2020 года как фигуранта уголовного дела, связанного с убийством бизнесменов 15 лет назад. Ранее по этому делу под арест был взят бизнес-партнёр семьи губернатора — экс-депутат Николай Мистрюков.

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