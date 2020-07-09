Кигали, , 08:43 — REGNUM С 1 августа 2020 года все аэропорты Руанды начнут работать в обычном режиме. Об этом передает ВВС Swahili со ссылкой на постановление министерства инфраструктуры Руанды.

«Аэропорты Руанды снова будут обслуживать пассажиров с 1 августа 2020 года», — говорится в постановлении.

Напомним, что в марте 2020 года в Руанде были запрещены все регулярные авиаперевозки, за исключением ряда категорий грузоперевозок и бортов экстренного назначения, в рамках мер по борьбе с распространением коронавируса.

В соответствии с постановлением, для того, чтобы въезжать в Руанду или выезжать за ее пределы с 1 августа пассажирам будет необходимо иметь при себе отрицательный результат теста на коронавирус из сертифицированной лаборатории, сделанный не позднее 72 часов до момента начала поездки.