Ульяновск, , 08:31 — REGNUM Ульяновская область во второй раз вышла на рынок долгового капитала с размещением семилетнего облигационного займа. Выпущено облигаций на 7 млрд рублей, в сентябре планируется размещение третьего пакета субфедеральных займов, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

Власти ссылаются на то, что в этом году спрос на ценные бумаги региона превысил 18 млрд рублей, что в 2,5 раза больше предложения — в результате торгов ставка купонного дохода снизилась с 7,3% до 6,6%.

Первый вице-премьер Ульяновской области Марина Алексеева отмечает, что в результате будет сэкономлено на облуживание государственного долга 350 млн рублей. По словам замминистра финансов Натальи Брюхановой, полученные средства направят «в полном объеме на погашение кредитов коммерческих банков».

В регионе также отмечают, что в сентябре «при благоприятной ситуации на рынке денежного капитала» планируется выпустить третий пакет субфедеральных займов.

Отметим, что бюджет Ульяновской области на 2020 год спрогнозирован в размере 67 млрд рублей, расходы утверждены на уровне 68 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, Ульяновская область в целях сокращения дефицита в 2020 году планирует выпустить облигации на общую сумму 11 млрд рублей. В феврале предварительно заявлялось, что после размещения нового пакета ценных бумаг доля коммерческих кредитов в долговой структуре бюджета Ульяновской области уменьшится 20,9%.

Напомним, впервые ценные бумаги регион разместил в 2017 году объёмом 5 млрд рублей со ставкой 8,1% годовых.