Москва, , 08:10 — REGNUM По итогам торгов 8 июля российская валюта подорожала к доллару и евро, немного подешевела против британца. Доллар США в свою очередь снизился по отношению к большинству валют, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик ИАЦ «Альпари» Владислав Антонов.

Пара доллар/рубль снизилась на 0.51%, до 71.11 руб., евро/рубль — на 0.05%, до 80.59 руб. Пара фунт/рубль повысилась на 0,16%, до 89,80 руб.

Инвесторы опять переключили свое внимание на рисковые активы на фоне надежд восстановления мировой экономика и прогресса в разработке вакцин. Активно доллар стал снижаться после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о новых мерах поддержки экономики. К йене доллар был стабилен.

Нефть марки Brent подорожала примерно на 1%, чем тоже поддержала российскую валюту. Инвесторы проигнорировали увеличение запасов нефти на 5,6 млн баррелей.

Они сосредоточились на том, что объём добычи нефти в 2020 и 2021 годах будет по сравнению с прошлым годом (12,2 млн б/с) ниже на 600 тыс. баррелей в день, а мировой спрос на нефть может вырасти на 190 тыс. баррелей в день. Об этом сообщило Управление энергетической информации США (EIA).

Дополнительную поддержку рубль получил от Минфина РФ. 8 июля ведомство провело аукцион облигаций федерального займа с переменным купоном, который привлек интерес инвесторов. Спрос на облигации составил 264.84 млрд рублей, выручка от продажи — 64,3 млрд руб.

Сегодня, 9 июля, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $43,20 за баррель. Покупатели удерживают позиции и все ещё планируют прорваться к уровню $45.

Доллар торгуется в минусе ко всем основным валютам. Фьючерс на SP500 растёт. Рублю будет комфортно сегодня при таком внешнем фоне. Если у покупателей получится с открытия пройти 71 руб., то пара доллар/рубль вернётся к отметке 70,56 руб.

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