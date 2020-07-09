Хабаровск, , 08:09 — REGNUM Арбитраж Хабаровского края 14 июля 2020 года планирует начать рассмотрение иска Ларисы Стародубовой — супруги задержанного 9 июля 2020 года губернатора Сергея Фургала. Она оспаривает продажу бывшим хабаровском депутатом Николаем Мистрюковым 25% доли в ООО «Торэкс». Стародубова считает, что было нарушено её преимущественное право на выкуп доли, как действующего совладельца компании, передаёт ИА REGNUM.

Иск был подан к новому владельцу 75% доли — московскому АО «Армада» и Николаю Мистрюкову ещё в конце марта 2020 года, но пока не рассмотрен. Стародубова пытается оспорить продажу 25% доли Мистрюкова. Ей также принадлежит в компании 25%.

Одновременно с подачей иска Стародубова настаивала на введении обеспечительных мер в виде запрета проводить общие собрания участников общества с целью прекращения полномочий гендиректора.

Судья отказал в наложении обеспечительных мер, уточнив, что даже в случае перевода в собственность истца части доли Мистрюкова при пропорциональном расчёте её доля составит 33,33%, в то время как доля АО «Армада» — 66,67%, «то есть и в этом случае данный участник общества будет иметь преимущество по количеству голосов над истцом при принятии решений общим собранием участников общества».

На сегодня главой компании является Станислав Сорокодум, занимающий этот пост с 2007 года.

Напомним, фирма «Торэкс» в начале июля 2020 года получила банкротный иск от государственного банка за долг в размере более 0,5 млрд рублей. Также аналогичные претензии АО «МСП Банк» выставил и к ООО «Скрап Фар Ист», под чьим управлением находятся доли в компаниях, принадлежащих Фургалу. Они были переданы в доверительное управление после избрания его губернатором в сентябре 2018 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Фургал был задержан как фигурант уголовного дела преступной группы, которую подозревают в убийстве дальневосточных бизнесменов. 9 июля 2020 года губернатора доставили в Москву, где ему будет избрана мера пресечения. Осенью 2019 года по этому делу был задержан и Николай Мистрюков — бывший депутат регионального парламента и бизнес-партнёр семьи губернатора.

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