Владивосток, , 08:04 — REGNUM В Приморье первые 300 квартир по программе «Арендное жильё» сдадут до конца 2020 года. По мнению краевых властей, арендное жильё сможет удержать местных молодых специалистов в регионе, а в будущем привлечь и других профессионалов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Читайте также: Во Владивостоке цены на жильё рвут вверх — до 370 тыс. рублей за квадрат

Программа даёт ряд преимуществ — стоимость коммерческого найма таких квартир как минимум в два раза ниже рыночной. При этом есть возможность компенсировать часть затрат за счёт государства — предприятие, где будет работать специалист также сможет взять на себя часть расходов за оплату.

«В перспективе мы планируем обеспечить возможность выкупа арендного жилья в ипотеку. Сделать это можно будет в том числе с помощью «Дальневосточной ипотеки» под 2% годовых. Стоимость квадратного метра планируем сохранить в пределах 75 тыс. рублей», — пояснили в правительстве Приморья.

Первые дома сдадут во Владивостоке и Уссурийске.

В 2021 году доступная жилплощадь по проекту появится в Большом Камне, селах Хороль, Камень-Рыболове и других районах края.

Арендное жильё могут получить работники бюджетной сферы, узконаправленные специалисты.

За два-три года по этой программе планируется сдать около 100 тыс. квадратных метров жилья — почти две тыс. квартир по льготным условиям для специалистов региона.

Как сообщало ИА REGNUM, во Владивостоке средняя рыночная цена предложения на вторичке превысила 120 тыс. рублей за кв. метр, максимальная стоимость — 370 тыс. На первичном рынке квадрат стоит более 110 тыс. рублей.