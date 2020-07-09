Хабаровск, , 07:44 — REGNUM Компания «Скрап Фар Ист», которая управляет бизнес-активами задержанного хабаровского губернатора Сергея Фургала и его супруги, получила банкротный иск. Претензии к ней имеет государственный банк, кредитующий малый и средний бизнес, — АО «МСП Банк». Заявление арбитражем Хабаровского края пока не принято к производству, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление поступило 8 июля 2020 года. Сумма иска — 500 513 666,77 рубля. Третьим лицами в споре выступают налоговый орган, управление Росреестра. В качестве управляющего предлагается член ассоциация арбитражных управляющих СРО «Центральное агентство арбитражных управляющих».

ООО «Скрап Фар Ист», под чьим управлением находятся доли в двух компаниях, принадлежащих Фургалу, работает в Хабаровском крае с ноября 2010 года. Специализация — обработка отходов и лома драгоценных металлов, уставный капитал — 20 тыс. рублей. Владельцы — Георгий Гельфер и Артём Михеев.

Напомним, банкротный иск получила и компания супруги Фургала — Ларисы Стародубовой. Претензии к ООО «Торэкс» высказал всё тот же банк, что и к «Скрап Фар Ист». В деле фигурирует тот же размер задолженности.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, избранный в сентябре 2018 года губернатором Сергей Фургал был 9 июля 2020 года задержан по уголовному делу и доставлен в Москву. Дело связано с убийствами бизнесменов, произошедшими около 15 лет назад на Дальнем Востоке. Ещё одним фигурантом дела проходит бизнес-партнёр Фургала, бывший краевой депутат Николай Мистрюков, которого задержали осенью 2019 года.

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