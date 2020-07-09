Пекин, , 07:01 — REGNUM Инвестиции Китая в основной капитал в сфере железных дорог вырос за первые шесть месяцев 2020 года, даже несмотря на эпидемию нового коронавируса, сообщает агентство Синьхуа.

По данным компании China State Railway Group Co., Ltd., инвестиции в национальные железнодорожные проекты достигли 32 538 млрд юаней (около $46,12 млрд) за первые шесть месяцев года, увеличившись на 1,2% в годовом исчислении.

Серди проектов, инвестиции в железнодорожную инфраструктуру выросли на 3,7% в годовом исчислении до 245,1 млрд юаней, было запущено в эксплуатацию за это время почти 1178 км железнодорожных путей по данным на 1 июля.

За первый квартал года инвестиции просели на 21% в годовом исчислении до 79,9 млрд юаней на фоне вспышки эпидемии нового коронавируса. В рамках усилий по расширению инвестиций в железные дороги и ускорения осуществления строительных проектов, вложения в сектор достигли 245,9 млрд юаней за второй квартал, взлетев на 11,4% в годовом исчислении.