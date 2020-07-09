Чита, , 06:58 — REGNUM Зампред правительства Забайкальского края Андрей Кефер назвал примерное количество самозанятых в регионе, не легализовавших пока свою деятельность. По его словам, в «тени» работают от 90 до 130 тыс. местных жителей, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

«Это, конечно, очень маленький бизнес. Даже не бизнес, а просто занятость — репетиторство, присмотр за детьми, сдача в аренду квартир, ремонтные работы. Я не говорю о том, что граждан, занимающихся этой деятельностью, нужно обложить налогами, заставив платить», — отметил он.

По словам чиновника, в случае какого-либо происшествия, эти люди могут не получить помощи из-за отсутствия правового статуса. Легализация же даст возможность дать работающим в «тени» забайкальцам государственную помощь, а также уберечь от санкций налоговиков. К тому же, согласно закону о самозанятых ставки по налогу минимальные, считает Андрей Кефер.

Добавим, что официально работают и сдают декларации в регионе, по данным налоговой службы, 480 тыс. человек.

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