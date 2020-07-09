Вашингтон, , 06:08 — REGNUM В июне дефицит федерального бюджета США достиг $863 млрд, что лишь немного меньше дефицита бюджета страны за весь 2019 финансовый год, составившего $984 млрд. Об этом говорится в опубликованном 8 июля докладе бюджетного управления Конгресса США.

Отмечается, что в июне 2019 года дефицит бюджета составил лишь $8 млрд.

В документе говорится о том, что такое увеличение непосредственно «связано с экономическим спадом, вызванным пандемией в 2020 году, а также ответными мерами, принимаемыми федеральным правительством на фоне этого». А всего за первые девять месяце 2020 финансового года (начинающегося в США с октября 2019 года) дефицит федерального бюджета составил $2,7 трлн, «что на $2 трлн больше дефицита, зафиксированного за аналогичный период прошлого года».

Также в докладе сообщается о том, что поступления в федеральный бюджет США с начала финансового года сократились на 13%, а расходы возросли почти на 50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщало ИА REGNUM, торговый дефицит США в мае вырос на 9,7% до $54,6 млрд. Экспорт из США упал на 4,4% до $144,5 млрд. Экспорт товаров упал на 5,8% до $90,0 млрд.

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