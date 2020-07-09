Москва, , 03:48 — REGNUM Арбитраж отказался арестовывать активы бывших топ-менеджеров банка «Клиентский», которых к выплате более 10,3 млрд рублей убытков пытается привлечь конкурсный управляющий. В девятом арбитражном апелляционном суде подтвердили законность вердикта первой инстанции, отказавшейся налагать обеспечительные меры. Основное требование судом будет рассмотрено 28 августа 2020 года, передаёт ИА REGNUM.

Проверив обстоятельства банкротства банка, в котором инвентаризация показала недостачу на более чем 15 млрд рублей, конкурсный управляющий обратился в арбитраж Москвы с заявлением «о привлечении контролировавших банк лиц к ответственности в виде возмещения причинённых убытков в размере 10 345 942 000 рублей». Одновременно с заявлением было подано ходатайство о наложении обеспечительных мер в виде ареста активов восьми ответчиков. Среди последних — бывший глава правления и акционер с долей более 9,9% Андрей Лопатов, экс-член правления Анна Шерстнева, владевшая через юрлицо долей в 4,9%.

Долги банка перед 1 053 кредиторами на начало июня 2020 года составили 14,168 млрд рублей. Для погашения части из них управляющий и пытается привлечь к субсидиарной ответственности бывших топ-менеджеров банка.

Напомним, без лицензии «Клиентский» остался 3 июля 2015 года.