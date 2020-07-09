Москва, , 03:32 — REGNUM Претензии банка «Финансовая корпорация «Открытие» к ПАО «Федеральная сетевая компания единой энергетической системы» арбитраж Москвы начнёт рассматривать 14 сентября 2020 года. В споре речь идёт о сумме свыше 2,25 млрд рублей, передаёт ИА REGNUM.

Иск к «дочке» Россетей поступил в суд 29 июня 2020 года, а 7 июля 2020 года дело приняла судья Валентина Каленюк. Третьим лицом в спор привлекли конкурсного управляющего АО «Энергострой М.Н.» Антона Сычева. Сумма иска — 2 258 204 627,45 рубля.