Новосибирск, , 01:56 — REGNUM В Новосибирске на неделе с 29 июня по 6 июля произошёл рост потребительских цен на автомобильный бензин и дизельное топливо. Об этом сообщает Новосибирскстат.

Так, бензин марок АИ-92, АИ-95 подорожал на 0,3%, АИ-98 — на 0,1%, дизельное топливо - на 0,2%.

«В соответствующем периоде предыдущего года потребительские цены на аналогичные виды моторного топлива не изменялись», — уточняет региональный орган статистики.

На городских АЗС бензин марки АИ-92 можно было купить по цене от 40,20 до 41,70 рубля за 1 литр, АИ-95 — от 43,75 до 44,95 рублей, АИ-98 — от 48,50 до 52,05 рублей, дизельное топливо — от 49 до 53,05 рублей за 1литр.