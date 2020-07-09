Тегеран, , 10:29 — REGNUM 8 июля Организация содействия торговле (ОСТ) заявила, что торговля между Ираном и Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС) выросла на 14% с момента присоединения Ирана и формирования иранской зоны свободной торговли. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

Организация также объявила, что данный показатель был озвучен в ходе видеоконференции Ирана и пяти государств-членов, а также министра торговли ЕАЭС. В ходе переговоров обсуждались вопросы временного соглашения о создании зоны свободной торговли между Ираном и Союзом, а также пути расширения торговли Исламской Республики и государств — членов ЕАЭС.

Министр по торговле Евразийской экономической комиссии Андрей Слепнев заявил, что торговля с Ираном подвержена некоторым ограничениям и препятствиям, которые связаны с пандемией коронавируса (SARS-CoV-2). Тем не менее он отметил, что торговля ЕАЭС с Ираном растет.

Заместитель министра промышленности, рудников и торговли Ирана Хамид Задбум, в свою очередь, заявил, что соглашение о преференциальных торговых тарифах между Ираном и ЕАЭС сблизило Исламскую Республику с соседними дружественными странами.