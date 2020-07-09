Вашингтон, , 03:25 — REGNUM Самый богатый в мире человек, глава компании Amazon Джефф Безос теперь владеет рекордными $180 млрд. Об этом 8 июля сообщает журнал Forbes.

Прибавка почти $10 млрд за неделю к его состоянию произошла в результате роста стоимости акций Amazon, капитализация которой достигла $1,52 трлн. Стоимость доли Безоса, который владеет 11,1% акций компани, таким образом превысила $181,5 млрд.

По данным Forbes, это является абсолютным рекордом за всё время ведения подобной статистики.

Как сообщало ИА REGNUM, богатейший в мире человек ещё более приумножил своё состояние. Состояние главы компании Amazon Джеффа Безоса подскочило до $171,6 млрд, даже после того, как он отказался от четверти своей доли в компании.

Предыдущий рекордный показатель был установлен 4 сентября 2018 года, когда богатство Безоса оценивалось в $167,7 млрд.

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