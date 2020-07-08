Пекин, , 23:49 — REGNUM Китайские эксперты-правоведы весьма скептически оценивают попытки ряда стран Запада, прежде всего США, помешать реализации Закона КНР о защите национальной безопасности в Специальном автономном районе Сянган (Гонконг) путем введения санкций, которые, по их мнению окончатся неудачей, сообщает 8 июля Синьхуа.

Представители аналитического сообщества КНР напомнили, что в ноябре 2019 года в США уже был принят так называемый «законопроект о правах человека и демократии в Сянгане 2019 года»; другим актом грубого вмешательства США во внутренние дела КНР эксперты назвали недавно принятый законодательный акт Конгресса «об автономии Сянгана».

Комментируя американскую политику на китайском направлении, ректор Восточно-Китайского политико-юридического университета Е Цин указал на вопиющий характер американских действий, бросающих вызов самому международному принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств.

Доцент Юридического института при Пекинском авиакосмическом университете Тянь Фэйлун считает, что наиболее агрессивные санкции США в финансовой сфере, если эта практика будет продолжена, нанесут серьезный ущерб самим американским интересам.

В таком же духе высказались и другие участники дискуссии.

Напомним, что своими односторонними действиями против КНР США не смогли воспрепятствовать принятию закона о защите национальной безопасности в Гонконге.