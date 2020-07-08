Москва, , 20:58 — REGNUM Потребительские цены в России за неделю с 30 июня по 6 июля выросли в среднем на 0,3% после нулевого значения неделей ранее. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала июля, по оценке ведомства, составила 0,3%, с начала года — 2,9%.

За последнюю неделю среди продовольственных товаров наиболее заметно подорожали мясо кур — на 0,5%, чёрный чай — на 0,3%, ржаной хлеб и вермишель — на 0,2%. Одновременно цены на куриные яйца снизились на 0,5%, стерилизованное молоко — на 0,4%, мороженую рыбу — на 0,3%, колбасы, пастеризованное молоко, пшено — на 0,2%.

Цены на плодоовощную продукцию выросли в среднем на 0,6%, в том числе яблоки стали дороже на 2,8%, морковь — на 2,5%, картофель — на 2,2%. В то же время репчатый лук стал дешевле на 5,0%, помидоры — на 4,2%, огурцы — на 3,7%, белокочанная капуста — на 1,2%.

Цены на автомобильный бензин за неделю выросли в среднем на 0,2%, дизельное топливо — на 0,1%.

Напомним, ранее сегодня в Росстате сообщили, что инфляция в июне составила 0,2%, в годовом выражении — 3,2%.

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