8 июля 2020 | Время чтения 6 мин

Возникшие у Тинькова проблемы в планах продажи или слияния Тинькофф-банка с Яндексом, чтобы составить конкуренцию Сбербанку, могли отложить разговоры об этом в сторону. Да и Яндекс был тогда в отношениях со Сбербанком. Теперь же обстоятельства вновь изменились, но Тиньков решил поторговаться. Возможно. А возможно и нет. Продается или не продается Тинькофф-банк?

Галина Смирнова, , 20:33 — REGNUM Странного содержания пост на своей странице в Instagram сделал Олег Тиньков. Его заявление можно было бы расценивать, как посыл его клиентам к тому, что компания переживет нарастающий во всем мире кризис, если бы не одно «но».

»…я знаю, что основанный мною бизнес в надежных и профессиональных руках. И мы выйдем из этого кризиса 100% сильнее, чем любой из наших конкурентов, просто потому что мы изначально заточены под «онлайн» и «работу из дома» и у нас лучшая в мире финтех-команда. «Тинькофф» не продается!» — написал основатель банка.

С чего вдруг известный предприниматель решил заявить о том, что банк не продается? Кому он адресовал это посыл?

Напомним, в октябре 2018 года на форуме Finopolis в Сочи Олег Тиньков говорил о том, что его детище способен купить только Сбербанк Германа Грефа, но он этого делать не будет.

«Я хочу всех разочаровать, а может, кого-то успокоить: нас никто не может купить в России, кроме Сбербанка», — заявлял Тиньков. Однако, Греф «нас не может купить ввиду своих либеральных взглядов».

По поводу того, что Грефа от покупки банка-конкурента могут удержать его либеральные взгляды, Тиньков либо ошибался, либо заигрывал так сказать с оппонентом — нынешним главой Сбербанка. Но, скорее и лукавил и заигрывал. Опытный, а главное дальновидный бизнесмен, каким является Тиньков, не мог упускать из виду наполеоновских амбиций Грефа.

«Это хорошо, пока есть Герман Оскарович Греф — менеджер Сбербанка, и сегодня он действительно ведет сдержанную политику: не покупает конкурентов, не демпингует по продуктам, может быть, за исключением онлайн-эквайринга иногда и эквайринга вообще, где-то на местах менеджмент — перекосы», — отмечал Тиньков, чем явно демонстрировал игру с бросанием камешков в огород оппонента.

Ну зачем Сбербанку покупать конкурентов, тем более банки? Во-первых, Сбербанк и так практически монополист, а во-вторых, банки как таковые в классическом их восприятии можно считать пережитками прошлого, так же как и традиционные банковские продукты, что собственно понятно и видно на примере самого бизнеса Тинькова. Как раз именно та экосистема Тинькофф банка, построенная на дистанционной работе и предоставлении услуг, а также преимущественно молодая активная и охотно пользующаяся всеми доступными онлайн-сервисами клиентура, могла вызывать интерес у Сбербанка, который также активно строил свою экосистему. Не случись проблем с налоговыми органами США, то, думается Тинькофф банк очень даже смог бы посоревноваться со Сбербанком. Возникли проблемы у Тинькова как раз тогда, когда он был намерен распрощаться с гражданством США. Да, «шутки» с законодательством США заканчиваются плохо. Но сконцентрируйся Тиньков на работе банка в России, то его детище вполне могло бы составить конкуренцию Сбербанка. Слухи о том, что Тинькофф банк может быть или продан Сбербанку или объединиться с Яндексом, периодически возникали. Тинькова в принципе знают, как человека-бренда, занимающегося созданием бизнесов на продажу, а новые реалии еще и требовали некой глобализации, укрупнения бизнеса. В традиционном банковском секторе Тинькову делать нечего, как в прочем и многим другим. В то же время на банковском рынке Тинькофф банк уже не является единственным участником с высокой долей онлайн-продуктов и услуг. Поэтому скорее всего, хотел бы того предприниматель или нет, но объединение или продажа банка является неизбежностью. Потому как того требуют экономические тренды, переломить которые Тиньков не сможет в силу отсутствия у него политических инструментов, доступных Герману Грефу. Думается, что сейчас необходимость такого объединения или продажи, несмотря на наличие высокопрофессиональной команды, стала еще более очевидной. Не понимать этого Тиньков не может. Поэтому его заявление о том, что банк не продается, можно расценивать, как желание поторговаться, поднакрутить цену. Конечно, это только предположение, ведь, возможно, именно сейчас Тиньков, находясь под арестом и в борьбе за свое здоровье и жизнь, может испытывать самые разные чувства, подталкивающие его на безапелляционные заявления. Если все-таки Тиньков торгуется, то, скорее всего, его посыл адресован Яндексу. В Сбербанке бренд Тинькова просто растворится и поминай его, как звали, если не сказать больше, но об этом промолчим. Даже Яндекс вовремя осознал возможные последствия его сделки со Сбербанком и поспешил «развестись». Конечно, ни господин Аркадий Волож — основатель Яндекса, ни господин Греф не будут говорить о том, что не сошлись характерами и Яндекс мог бы «потеряться» в «сети» экосистемы Сбербанка. Между тем эксперты предполагали, что Яндекс, видимо, решившись на «развод» со Сбербанком, обрел в его лице себе знатного и сильного врага. Собственно, расценивать дальнейшую сделку Яндекса с ВТБ можно, и как необходимость прикрыться от возможного сильного соперника таким же сильным и тоже государственным игроком на банковском рынке, а заодно и заполучить дополнительные средства для своего развития, возможно, как раз для слияния или вхождения в долю в Тинькофф банк.

Напомним, в конце июня Яндекс привлек 600 млн долларов в рамках частного размещения акций в пользу трех инвесторов: «ВТБ Капитала», Ervington Investments Limited Романа Абрамовича и Treliscope Limited его партнеров по Evraz Александра Абрамова и Александра Фролова. Они приобрели по 4 060 913 новых акций класса «А», в сумме — 12 182 739 акций. В целом по итогам размещения акций на рынке в рамках SPO, а также параллельного размещения в пользу группы инвесторов, без учета комиссий и расходов, компания получила 1,06 млрд долларов. По сообщению компании, привлечение инвестиций осуществлялось «для финансирования дальнейшего роста бизнеса и стратегических инициатив, включая интернет-торговлю». И в это же время было объявлено о «разводе» со Сбербанком. К слову, интересно, компании: и Яндекс и Сбербанк, пока были «женаты», успели обменяться имеющимися у них базами данных?

Ранее ходили слухи, что Тиньков готов был пойти на сделку с Google, что дало бы возможность при объединении сервисов двух компаний потеснить Яндекс на российском рынке. Но надо сразу сказать, что это очень неординарная и недальновидная идея бизнесмена. «Сойтись» с транснациональной американской корпорацией Google, предоставив ей еще один инструмент влияния на российском рынке, а также дополнительный доступ к данным россиян, оправдывая этот шаг необходимостью борьбы с конкурентом? Эта идея, своей неординарностью, пожалуй, затмевает собою даже наполеоновские планы Грефа. Дошло бы дело до реального слияния Тинькофф банка с Google, россияне подняли бы тревогу, обратив внимание государства на вопросы безопасности их данных и, следовательно, вопросы как таковой национальной безопасности страны. Думается, поднятая тревога поставила бы крест на таком проекте.

Позже, как писали СМИ, Тиньков предлагал скооперироваться уже Яндексу для конкуренции со Сбербанком, но мол, Яндекс, причем официально отказался от предложения, хотя отдельные эксперты говорили, что переговоры, тем не менее, велись. Тинькофф банк, таким образом, смог бы получить доступ к клиентской базе Яндекса, который в свою очередь, смог бы при помощи банка Тинькова развивать онлайн-эквайринг в своих сервисах, чем занимается Сбербанк. Предполагалось, что сделка должна была состояться до конца 2019 года или в первом полугодии 2020. Но, видимо, возникшие у Тинькова проблемы отложили планы составить конкуренцию Сбербанку в сторону, да, и Яндекс был тогда уже в отношениях со Сбербанком. Теперь же обстоятельства вновь изменились, но Тиньков решил поторговаться. Возможно. А возможно и нет.