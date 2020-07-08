Москва, , 20:29 — REGNUM Возможность возврата к упрощённой системе налогообложения окажет серьёзную помощь малым предприятиям, включая заведения общепита. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 июля сообщил член генерального совета «Партии Роста», президента Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

Эксперт напомнил, что правительство РФ хочет дать предпринимателям возможность возвращаться на упрощенную систему налогообложения (УСН) после того, как они потеряли право ей пользоваться из-за роста объема выручки и численности персонала. Предлагается смягчить для малых предприятий условия переходного периода между упрощенной и общей системами налогообложения. По его мнению, введение переходного периода поможет десяткам тысяч предприятий избежать шока и сэкономит миллионы рублей на налогах.

«Два года назад из-за наплыва футбольных болельщиков в крупных городах предприятия сферы общественного питания превысили доход в 150 миллионов рублей и были вынуждены перейти на основную систему налогообложения», — сказал Бухаров.

После окончания чемпионата и возвращения иностранцев домой выручка этих предприятий предсказуемо снизилась. Однако налоги приходилось платить по стандартной системе. Это привело к тому, что в итоге налоги съели большую часть прибыли.

Эксперт отметил, что ставка налогов должна расти плавно и разумно, по мере увеличения выручки, тогда переход от УСН к основной системе налогообложения не будет иметь таких негативных последствий для бизнеса, как это происходит сейчас.

Аналогичную позицию высказал председатель регионального отделения «Партии Роста» в Новгородской области, генеральный директор ООО «Инвестиционно-строительная компания Новинвест» Антон Бондалетов. По его мнению, переходный период даст малым предприятиям возможность подготовиться к изменению структуры управления.

«Когда предприниматель превышает порог налогообложения в 150 млн рублей на один-два миллиона, он теряет не только возможность пользоваться УСН, но должен на ходу менять всю систему учета. На практике это означает, что вам потребуются дополнительные затраты заново вносить товары и выделять в стоимости НДС. У предпринимателей должно быть время на перестройку системы управления, чтобы избежать ошибок и потерь. А для этого необходимо как минимум разобраться, было ли превышение лимита стечением обстоятельств, или бизнес действительно вырос», — сказал Бондалетов.

Читайте ранее в этом сюжете: Предприниматели назвали основной барьер цифровизации бизнеса в РФ