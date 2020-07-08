Москва, , 19:49 — REGNUM Потребительские цены в России в июне 2020 года выросли в среднем на 0,2%. Об этом сообщает Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Инфляция за период с начала 2020 года, по оценке ведомства, достигла 2,6%, а в годовом выражении — 3,2%.

По данным Росстата, в июне продовольственные товары подорожали 0,2%, непродовольственные товары — на 0,3%, услуги — на 0,1%.

Сообщается, что в девяти субъектах Федерации прирост потребительских цен составил 0,5% и более. Наибольший рост зафиксирован в Еврейской автономной области — на 0,8%, Кировской и Тверской областях — на 0,7%.

В Москве цены за месяц выросли на 0,4%, в Санкт-Петербурге — в среднем не изменились.