Кострома, , 19:37 — REGNUM В Костромской области ювелирные организации и предприятия освободили от уплаты налога на имущество за 3 месяца. Об этом со ссылкой на закон, подписанный губернатором региона Сергеем Ситниковым, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Ювелирный символ Костромы

«Зарегистрированные в Костромской области ювелирные предприятия освобождаются от уплаты налога на имущество организаций с 1 апреля по 30 июня 2020 года», — сообщается в документе.

Льготы по уплате налога предусмотрены и для арендодателей. На 25% скидку от суммы налога в 2020 году могут рассчитывать владельцы коммерческой недвижимости, снизившие ставки по аренде для предпринимателей из пострадавших отраслей. При этом, снижение ставки в период с 1 апреля по 30 июня должно быть не менее 50%, а сумма налоговой льготы не может превышать сумму предоставленных скидок.

На меры поддержки из бюджета региона выделят около 50 млн рублей.