Екатеринбург, , 19:34 — REGNUM В Свердловской области по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» планируется отремонтировать около 138,5 километров дорог. Из них 86,2 километра приходится на региональные дороги. В Екатеринбурге ремонтируются 16 улиц общей протяженностью почти 20 километров. В Нижнем Тагиле ремонтируются 22 улицы общей протяженностью 30,3 километра.

Ремонт шестикилометрового участка дороги Екатеринбург — Первоуральск, который идет рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», будет завершён уже в августе. Это почти на два месяца раньше сроков, указанных в контракте.

«Ремонт дороги Екатеринбург — Первоуральск со второго по восьмой километр выполняется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Контракт заключен до октября, но компания «УралДорТехнологии», ведущая работы, рассчитывает завершить их уже в августе. Дорога находилась в неудовлетворительном состоянии, на ней образовались ямы, трещины, разрушения коснулись не только покрытия, но и основания трассы. После того как будут выполнены все работы, дорога будет доведена до нормативных параметров и соответствовать всем требованиям дороги III категории», — рассказал первый заместитель начальника управления автомобильных дорог Свердловской области Владимир Оглоблин.

На сегодняшний день на ремонтируемом участке идут работы по укладке выравнивающего слоя. Выполнено фрезерование, разлита битумная эмульсия. В ближайшие дни дорожники начнут укладывать верхний слой покрытия из щебеночно-мастичной асфальтобетонной смеси. Затем подрядчик проведет отсыпку обочин, ремонт водопропускных труб, нанесет разметку.

При работе используются некоторые инновационные технологии, призванные повысить прочность дороги и продлить срок ее службы.

«Мы применяем асфальтобетонную смесь, соответствующую новым гостам и стыковочную битумно-полимерную ленту на стыках между полосами. Она герметизирует швы между полосами укладки. Бывает, что стык не всегда правильно проливается битумом и в результате эксплуатации могут образовываться продольные трещины, а их края выкрашиваться. Полимерная лента позволяет этого избежать и увеличить срок службы всего асфальтобетонного покрытия», — пояснила директор обособленного подразделения Ревды ГК «УралДорТехнологии» Ирина Синицына.

Автомобильная дорога Екатеринбург-Первоуральск или старый Московский тракт фактически является дублёром трассы Пермь — Екатеринбург. Это единственная дорога, по которой можно подъехать к спортивной базе «Динамо», посёлку Палкинский торфяник, а также множеству садовых участков.