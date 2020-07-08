Кострома, , 19:29 — REGNUM За первую неделю действия специального налогового режима в Костромской области зарегистрировали 275 самозанятых. Об этом ИА REGNUM сообщили в Управлении федеральной налоговой службы по региону. Данные, предоставленные ведомством, актуальны на 7 июля.

Костромской предприниматель, катающий горожан на пони Наталья Диева © ИА REGNUM

Напомним, закон о самозанятых в Костромской области начал действовать с 1 июля. Он позволяет людям легально вести бизнес, не опасаясь наказаний за незаконное предпринимательство. Зарегистрированные в качестве самозанятых могут платить налог на профессиональный доход в размере 4 или 6% от суммы доходов вместо 13% НДФЛ.

На специальную систему налогообложения могут перейти физические лица и ИП, чей годовой доход за год не превышает 2,4 млн. рублей. Исключением является бизнес, связанный с перепродажей или реализацией подакцизных товаров.

В 2019 году в качестве эксперимента налог на самозанятых был введен в Москве, Московской и Калужской областях и Татарстане. С 1 января 2020 года эксперимент расширили ещё на 19 регионов России.

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