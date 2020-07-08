Калуга, 8 июля 2020, 19:40 — REGNUM Сегодня, 8 июля, временно исполняющий обязанности губернатора Калужской области Владислав Шапша, в рамках знакомства с восстановлением производственных процессов ведущими предприятиями региона в связи со стабилизацией эпидемиологической ситуации по коронавирусу, посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус».

Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Пресс-служба правительства Калужской области

Как сообщает пресс-служба правительства области, он осмотрел медицинский центр, познакомился с работой кузовного цеха, завода двигателей.

В ходе рабочей встречи с руководством предприятия обсуждались перспективы развития предприятия, возможные меры по поддержке автомобильной отрасли.

Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Пресс-служба правительства Калужской области

По итогам посещения завода Владислав Шапша подчеркнул: «Фольксваген» всегда был и остается одним из ведущих предприятий Калужской области. Менеджмент компании показывает эталонное поведение и во времена расцвета, и в кризисные периоды. Мы всегда с повышенным вниманием относимся к работе завода. В июне падение продаж автомобилей сократилось до 15%. Экономика постепенно восстанавливается. Уверен, что «Фольксваген» наберет прежние обороты».

С 2007 года завод выпустил 1 451 556 автомобилей, концерн инвестировал около 250 млн. евро в создание предприятия по выпуску двигателей внутреннего сгорания.

Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Глава Калужской области посетил завод ООО «Фольксваген Груп Рус»
Пресс-служба правительства Калужской области

Объем экспорта автомобилей в 2019 году составил 5 479 670 тыс. руб. (в 2018 г. — 7 339 426). Экспорт осуществлялся в Азербайджан, Белоруссию, Украину, Казахстан, Молдавию, Армению, Германию. По итогам 5 мес. 2020 г. — 2 145 400 тыс. рублей. Страны экспорта — Армения, Белоруссия, Молдавия, Таджикистан, Германия.

За 2019 год доля ООО «Фольксваген Груп Рус» в объеме промышленного производства региона составила 15,4% (5 мес. 2020 г. — 13%). В 2019 году подписан Специальный инвестиционный контракт (СПИК) по модернизации производственных мощностей в г. Калуге и г. Нижний Новгород.