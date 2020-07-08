Екатеринбург, , 19:27 — REGNUM Наращивание доли выпуска высокотехнологичной гражданской продукции — ключевая задача, над которой руководство Свердловской области работает вместе с уральскими оборонщиками. Об этом заявил губернатор Евгений Куйвашев 8 июля в ходе заседания коллегии Военно-промышленной комиссии РФ в режиме видеоконференции.

«Особо отмечу Машиностроительный завод имени Калинина. Предприятие активно осваивает выпуск продукции гражданского назначения, в том числе коммунальных машин, малогабаритных погрузчиков и другой техники. Гражданская продукция завода по основным техническим характеристикам не уступает зарубежным аналогам, отличается простотой обслуживания, надежностью, доступными ценами», — сказал губернатор.

Уборочная техника, выпускаемая МЗиК успешно работает как в Екатеринбурге и других городах региона, так и за пределами Свердловской области. Генеральный директор предприятия Николай Клейн представил новую коммунальную машину МК-2000, разработанную по заданию Минпромторга РФ. В летнее время года она применяется для вакуумно-механической уборки улиц, а также в качестве поливомоечной машины. Сейчас, в условиях распространения коронавирусной инфекции, особо актуальны дополнительные установки, позволяющие проводить дезинфекцию тротуаров, остановок и других пространств. Для работы в зимнее время предусмотрена возможность оснащения МК-2000 снежным отвалом, шнекороторным снегометателем и бункером-пескоразбрасывателем. По словам Николая Клейна, в настоящее время машина на 80% состоит их комплектующих отечественного производства.

Евгений Куйвашев рассказал также о потенциале еще одного свердловского предприятия — Уральского оптико-механического завода. За последние пять лет УОМЗом освоен серийный выпуск современной медицинской техники: инкубаторов интенсивной терапии новорожденных, аппаратов ИВЛ и так далее. Кроме того, совместно с администрацией Нижнего Тагила завод реализует проект по модернизации, автоматизации и обслуживанию системы наружного освещения города.