Москва, , 19:26 — REGNUM Возобновление упрощенной системы налогообложения для малого бизнеса окажет позитивный эффект для экономики. Об этом 8 июля корреспонденту ИА REGNUM сообщила главный налоговый консультант юридической фирмы TAX COMPLIANC Юлия Павлова.

Эксперт напомнила, что правительство приняло решение обновить для малого бизнеса условия возврата к упрощенному налоговому режиму.

«Для поддержки малого бизнеса власти со следующего календарного года обновляют условия возврата к упрощенному налоговому режиму по ставкам 6% и 15%. Новые поправки дадут субъектам малого предпринимательства возможность вернуться к этим ставкам, если показатели компании снизились, например, стал меньше штат сотрудников, упала выручка, которые требуются для применения УСН», — рассказала Павлова.

По её словам, пандемия и введенные ограничения привели к сокращениям в компаниях и уменьшению выручки. Поэтому на данный момент актуально предусмотреть четкие правила возврата к упрощённой системе налогообложения для тех компаний, чьи показатели изменились. Причём возврат будет происходить в автоматическом режиме без необходимости предоставления дополнительных документов.

«Это благоприятные для малого бизнеса изменения, которые будут работать и в будущем. Так, если будет новая волна пандемии или другой кризис, у компаний уже будет механизм, который позволит оптимизировать налоговую нагрузку в соответствии с изменившимися показателями бизнеса», — сказала Павлова.