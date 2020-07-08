Москва, , 18:33 — REGNUM Сегодня, 8 июля, эколого-правовой центр «Беллона» представил подготовленный совместно с комиссией по экологии общественного совета Росатома доклад о ситуации с обедненным гексафторидом урана (ОГФУ) в России. Тема ввоза ОГФУ в Россию вот уже почти год обсуждается экологическим сообществом в связи с заключением Росатомом контракта на переработку обедненного гексафторида урана из Германии. Представители радикальных экологических организаций обвиняют Росатом во ввозе радиоактивных отходов, другие экологи настаивают на том, что ОГФУ — это не отход, а сырье, переработка которого является частью политики по сокращению влияния на окружающую среду от добычи урана.

Эксперты из «Беллоны» провели детальное исследование, чтобы снять вопросы общественности о том, как относиться к поставкам обедненного урана и представляют ли они какую-то опасность для населения. Текст опубликован на сайте общественного совета Росатома. Авторы доклада — руководитель ЭПЦ «Беллона» Александр Никитин, физик-ядерщик Олег Муратов и эксперт международного объединения BELLONA, кандидат экономических наук Ксения Вахрушева.

Как отметил Александр Никитин, главная цель доклада — ликвидировать в обществе дефицит знаний в области обращения с ОГФУ.

«Отсутствие знаний и недоверие к тому, что говорят эксперты и Росатом, возникает от недостатка информации и знаний», — отметил он.

Объясняя, что такое ОГФУ, Олег Муратов пояснил, что природный уран, используемый при производстве топлива для атомных станций, состоит из трех изотопов, из делящийся изотоп только один — уран-235. Чтобы его обогатить, используются различные технологии, переводящие природный уран в газообразное состояние. Единственное соединение, переходящее из твердого состояния в газообразное, — гексафторид урана. При обогащении получают обогащенный урановый продукт, который применяется для изготовления ядерного топлива, и обедненный гексафторид урана, который содержит только уран-238, вследствие чего его радиоактивность значительно меньше (в пять-семь раз), чем радиоактивность природного урана. Соответственно, ОГФУ не представляет радиоактивной опасности, а является химически токсичным веществом, в связи с чем к его хранению и обращению с ним предъявляются определенные требования: ОГФУ хранится в толстостенных стальных контейнерах с толщиной стенки 16 мм. Контейнеры проходят испытания на прочность, температурные воздействия и другие проверки: так, чтобы проверить устойчивость тары к авариям, контейнер бросают на бетонную плиту с высоты 9 метров, а при тепловых испытаниях контейнер выдерживают около получаса в открытом огне при температуре 800 градусов. Обращение с обедненным гексафторидом урана требует использования высокотехнологичного оборудования.

В соответствии с российским законодательством, обедненный гексафторид урана не может быть определен как радиоактивные отходы. Следовательно, перемещение его из Германии в Россию не является нарушения законодательства, пояснил Александр Никитин.

ОГФУ считают не отходом, а сырьем специалисты не только в России, но и за рубежом. Так, во Франции ОГФУ используется для дообогащения, сообщил Олег Муратов. Ценность сырья зависит от технологии обогащения для первичного уранового продукта. При старых технологиях, использовавшихся в ведущих атомных державах до середины 1970-х годов, остаточное содержание изотопа урана-235 составляло 0,3−0,4%. А современные российские технологии позволяют «вытянуть» из ОГФУ путем дообогащения больше урана-235, сократив его содержание до менее чем 0,1%. То есть накопленные старые запасы обедненного урана можно дообогащать.

В настоящее время добыча природного урана в мире не покрывает полностью потребности в уране для использования в ядерной энергетике, транспортных и исследовательских установках. Недостаток пока восполняется складскими запасами, но они постепенно истощаются, поэтому ОГФУ является дополнительным вторичным источником урана.

В докладе «Беллоны» говорится, что в 2018 году объем мировой добычи урана составил 53 500 тонн, а общее потребление для АЭС, транспортных ядерных энергетических установок, исследовательских реакторов и установок специального назначения — 64 457 тонн. «Учитывая сокращение складских запасов урана и ограниченное использование МОКС-топлива, потребность во вторичном источнике урана, которым является ОГФУ, может возрасти», — отмечают авторы документа.

Помимо использования обедненного гексафторида урана для получения уранового продукта, возможно его применение и как источника фтора. После переработки ОГФУ выделяется фтористоводородная кислота и безводный фтористый водород, которые применяются в ядерном топливном цикле, а также в химической, фармацевтической промышленности. Обычно фтор для этих отраслей производится из флюорита, но запасов флюорита в России мало, приходится использовать импортный флюорит. В этом плане ОГФУ также эффективен и как источник фтора.

Основной производитель флюоритового концентрата — Китай, на долю которого приходится свыше 50% мирового производства, говорится в докладе. Россия является одним из крупнейших импортеров флюоритового концентрата в мире. «Учитывая широкое использование фтора и фтористых соединений, переработка ОГФУ позволит вовлечь в производство большой объем вторичного источника фтора. Поэтому переработка ОГФУ представляет коммерческий интерес», — полагают эксперты.

Как отмечается в докладе, содержание урана-235 в ОГФУ, наработанном на обогатительных заводах компании URENCO, составляет 0,2−0,25%. В значительной части запасов ОГФУ содержится такое количество урана-235, которое делает экономически оправданным его повторное использование в качестве сырья для производства ядерного топлива. Поэтому нарабатываемый из ОГФУ на российских разделительных предприятиях уран имеет привлекательную стоимость в сравнении с ценой на природный уран, отмечают авторы доклада.

Кроме того, ОГФУ служит источником сырья для создания защитных экранов в промышленности, противовесов в судостроении и авиастроении.

В мире очень немного стран и компаний, которые обладают компетенциями по переработке и хранению обедненного гексафторида урана, рассказала в свою очередь Ксения Вахрушева. Поэтому информация о стоимости обращения с ОГФУ очень скудная, в открытых источниках доступны лишь данные из Франции и США на начало 2000-х годов. Финансовые параметры нынешней германо-российской сделки выяснить не удалось, так как они представляют собой коммерческую тайну. Как уточнила Вахрушева, дообогащение ОГФУ выгодно, если стоимость переработки выше стоимости 1 ЕРР — единицы работы по разделению изотопов. Сейчас цена килограмма ОГФУ составляет 72 доллара США, конверсия (переработка) обходится в 22 доллара на кг, а единица работы разделения — 42 доллара. То есть на данный момент работа по дообогащению обедненного гексафторида урана выгодна.

«Если технология уже есть и если обогатительный объект уже построен, то дообогащать экономически выгодно», — отметила эксперт. По ее словам, можно сделать вывод о том, что вкладываться в создание новых объектов в странах, где их нет, рискованно, а вот там, где такие технологии есть, их использование имеет смысл. Еще одним аргументом за хранение ОГФУ может стать использование полученного из него мононитридного топлива для реакторов на быстрых нейтронах, но сейчас оценить коммерческую эффективность этого применения невозможно, сообщила Ксения Вахрушева.

Авторы доклада обращают внимание на возможность организовать долгосрочное безопасное хранение ОГФУ в тех случаях, когда он не может быть эффективно использован при современном уровне развития технологий, но есть надежда на его применение при будущем уровне развития технологий.

«ОГФУ везде в мире рассматривается в основном в качестве полезного ресурса и лишь в виде некоего исключения может быть отнесен к категории РАО в тех странах, которые не усматривают вариантов или не обладают технологиями для его полезного использования. В международной практике единый нормативно-правовой статус ОГФУ отсутствует», — констатируется в документе.

Одним из важных вопросов при обсуждении вопросов, связанных с ввозом обедненного урана, является вопрос безопасности ОГФУ для людей и окружающей среды. По словам ведущего научного сотрудника радиационной лаборатории Института промышленной экологии Уральского отделения Российской академии наук Алексея Екидина, сама деятельность по обогащению ОГФУ не является новой и не выходит за рамки разрешений, полученных Топливной компания Росатома «ТВЭЛ» на обогащение урана и не содержит никаких новых элементов. Но при этом высказываемая обеспокоенность связана с перемещением больших объемов материалов через границу и частичным их хранением на территории РФ. «Опасный не значит бесполезный, и наоборот, полезный не значит безопасный. Простые примеры из нашей жизни: электрическая энергия, безусловно, полезна, но она опасна, если нарушать правила электробезопасности. Автомобильный транспорт полезен, но и опасен, если нарушать правила движения. В отношении ОГФУ можно сказать то же самое: он опасен, но и полезен. Есть ложками его точно не рекомендую», — пояснил ученый. Он рассказал, что вторичное использование гексафторида урана многократно сокращает затраты на добычу, транспортировку, конверсию природного урана и на всю инфраструктуру, связанную с получением гексафторида. Повторное использование предотвращает добычу и разработку новых месторождений. Более того, работа предприятий Топливной компании по вторичному использованию ОГФУ способствует поддержанию рабочих мест, что способствует экономическому росту, а значит, сохранению экономического благополучия населения и устойчивости городов, где находятся обогатительные предприятия.

«Все промышленные площадки Топливной компании «ТВЭЛ» обладают необходимыми ресурсами для контроля и мониторинга всех выявленных факторов негативного воздействия на окружающую среду при выполнении операции обогащения», — подчеркнул Екидин.

На сегодняшний день в мире накоплено более 2 млн тонн ОГФУ, половина этого объема находится на территории России. Предполагается, что большую часть будут дообогащать, остальное переведут в безопасную для хранения форму, чтобы в дальнейшем использовать для нужд атомной промышленности и других отраслей. В Росатоме разработана Программа-2020, которая предусматривает увеличение мощностей по переработке ОГФУ и сокращение площадок, где он хранится. К 2057 году все накопленные объемы ОГФУ должны быть переработаны.

Александр Никитин сообщил, что комиссия по экологии общественного совета Росатома и ее рабочая группа по ОГФУ продолжат свою работу, и пригласил представителей общественных организаций для участия в этой работе.

Марина Либоракина, заместитель генерального директора по корпоративному развитию и коммуникациям АО «Техснабэкспорт», сообщила, что сейчас начинается новый этап работы, связанный с мониторингом программы безопасного обращения и транспортировки ОГФУ, и пригласила всех, кого волнует этот вопрос, к участию в общественном контроле.