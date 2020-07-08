Подгорица, , 17:49 — REGNUM Директор налогового управления Черногории Миомир Мугоша сообщил о налоговой задолженности религиозных организаций, действующих на территории страны.

По его данным, долги по налогам мусульманской общины составляют 3,15 млн евро, митрополии Черногорско-Приморской Сербской православной церкви — 2,09 млн евро, хорватские католические приходы — 103 тысячи евро, Черногорская православная церковь — 547 евро, римо-католическая епархия в Подгорице — 36 тысяч евро.

Долгов по налогам нет только у Которской католической епархии.