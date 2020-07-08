Санкт-Петербург, , 17:19 — REGNUM Главный недостаток утвержденных Госдумой мер поддержки бизнеса состоит в том, что они распространяются не на всех, отметил в беседе с корреспондентом ИА REGNUM в среду, 8 июля, глава Ассоциации промышленников и предпринимателей Сергей Фёдоров, комментируя решение депутатов.

Как сообщалось ранее, Госдума приняла в третьем чтении закон, вводящий так называемые «исполнительные каникулы» для предприятий малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей. Они получат рассрочку по взысканию задолженности имущественного характера (до августа 2021 года) в случае, если долг не превышает 15 млн рублей, а с предприятия в этот период не увольняли сотрудников.

« Конечно, мы приветствуем это решение. Оно действительно окажет поддержку малому и среднему бизнесу. Другое дело, что удар был нанесен не только по тем отраслям, которые попали в перечень пострадавших, а практически по всему малому и среднему бизнесу.