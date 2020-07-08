Киев, , 17:03 — REGNUM Сегодня, 8 июля, министерство энергетики Украины в рамках подготовки к следующему отопительному сезону организовывало переговоры представителей энергогенерирующих компаний и угледобывающих предприятий.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства, передает корреспондент ИА REGNUM.

Согласно источнику, цель переговоров — договориться по обеспечению стабильного снабжения угольной продукции украинского производства энергогенерирующим предприятиям ТЭС и решить вопрос о выводе угольных шахт с вынужденного простоя.

Сообщается, что в результате переговоров стороны «приблизились к компромиссным решениям» и договорились, что дискуссия будет продолжены.

«Цены, объемы и условия поставки угля на ТЭС является исключительно предметом коммерческих договоренностей сторон переговоров, в которых министерство не участвует. Задача министерства — обеспечить надежное функционирование электроэнергетического комплекса в текущих сложных обстоятельствах и создать все условия для успешного прохождения осенне-зимнего сезона. Для нас важно, чтобы отечественные угледобывающие предприятия возобновили добычу, а шахтеры вернулись к работе», — заявила в своем комментарии и.о. главы минэнерго Украины Ольга Буславец.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в минэнерго заявили, что несмотря на решение правительства Украины относительно приоритетного использования отечественного угля на тепловых электростанциях, некоторые компании, в частности, «Центрэнерго», продолжает использовать природный газ вместо угля.

17 июня кабинет министров Украины своим решением ввел приоритетное использование украинского энергетического угля для производства электрической энергии на тепловых электростанциях. таким решением предполагается сохранить 20 тысяч рабочих мест в угольной отрасли.