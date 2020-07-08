Генуя, Италия, , 16:54 — REGNUM Управлять отрезком платной дороги в Генуе, частью которой является новый виадук, построенный вместо рухнувшего моста Моранди, будет та же компания Autostrade, что управляла этим мостом и прежде, подтвердила журналистам в среду, 8 июля, министр инфраструктуры и транспорта Паола Де Микели.

Мост Моранди обрушился в августе 2018 года, погибли 43 человека. Правоохранительные органы Италии считают виновными руководителей и специалистов дорожных компаний (прежде всего Autostrade, входящей в группу Benetton), допускавших грубые нарушении в профилактике и проведении ремонта объекта.

Новость вызвала скандал в Италии. Лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что популисты из «Движения 5 звезд» в очередной раз показали, что их слова ничего не стоят. (Ранее бывшие союзники «Лиги» по коалиции, ныне составляющие правительство с либералами, обещали, что не допустят группу Benetton к этому объекту и разорвут с ней все контракты). Руководители «Движения», в свою очередь, пообещали добиваться изменения решения об управлении новым мостом.

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