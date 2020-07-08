Ханты-Мансийск, , 16:40 — REGNUM Сургутские представители сферы общепита просят губернатора ХМАО Наталью Комарову открыть хотя бы летние веранды, как это сделали в Тюменской и Свердловской областях. Обращение опубликовано в аккаунте Instagram одного из баров, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Screenshot Www.instagram.com/peoplessurgut/

Представители сферы общепита отмечают, что с момента введённых ограничений прошло 102 дня.

«У наших сотрудников кредиты, ипотеки, коммунальные платежи, дети! Сейчас наш запас прочности полностью исчерпан», — пишут сургутские рестораторы губернатору.

При этом они говорят, что готовы соблюдать все требования Роспотребнадзора, ведь «сфера цивилизованного общепита всегда была и остаётся одной из самых ответственных по части соблюдения чистоты и гигиены».

Напомним, что Сургут является одним из самых крупных очагов распространения коронавирусной инфекции в ХМАО. С начала пандемии в экономической столице Югры новый коронавирус выявлен у 3013 жителей. Прирост «ковидных» жителей за минувшие сутки здесь составил 38 человек.