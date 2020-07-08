Москва, , 15:53 — REGNUM Рубль 8 июля корректируется в парах с иностранными валютами, пользуясь тем, что внешний фон в худшую сторону не изменился, заявила корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари» Анна Бодрова.

«Плохих новостей нет, и это благо — значит, есть время на выравнивание курсов. Нефть днем 8 июля вышла в плюс после довольно неоднозначного утра.

Баррель Brent к вечеру торгуется по $43,25 и может стабилизироваться в пределах $42−44.

Доллар США отступает к середине дня на полпроцента и стоит 71,21 руб. Краткосрочно, есть шансы на коррекцию вплоть до 70,81 руб. и закрепление в коридоре 70,75−71,50 руб.

Евро снизился к 80,25 руб., в ближайшей перспективе может зацепиться за диапазон 80−81 руб.

То ослабление курса рубля, что произошло на этой неделе, не должно удивлять по нескольким причинам.

После исключения из списка драйверов факторов политического характера и в преддверие долгого и мучительного восстановления экономики после коронавирусного спада, рубль идет ровно туда, где его хотели бы видеть и бизнес и власть — в область 70−75 руб./доллар», — считает эксперт.

Читайте также: Рубль накрыла волна укрепления