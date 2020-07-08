Москва, , 15:49 — REGNUM Запрет на закупку импортных товаров в рамках мероприятий по национальным проектам поспособствует диверсификации производства оборонно-промышленного комплекса России. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 июля заявил сенатор Виктор Бондарев в Совете Федерации.

«Предлагаем ввести запрет на госзакупку импортных товаров при реализации нацпроектов», — заявил Бондарев.

Ранее Бондарев отмечал, что по ряду направлений диверсификации продуктового портфеля и рынков сбыта потенциал оборонных предприятий остаётся нераскрытым.

Между тем, в ходе «правительственного часа» в Совете Федерации глава Минпромторга Денис Мантуров отметил, что подготовку аналитической программы по диверсификации ОПК министерство совместно с профильным комитетом Совета Федерации планирует завершить осенью 2020 года.

В программе будут обобщены все меры для конверсии производства и подходы к их реализации, в том числе определены гражданские сегменты экономики, где продукция оборонной отрасли будет наиболее востребована.