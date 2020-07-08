Пермь, , 15:49 — REGNUM Пермь 8 июля посетил гендиректор ГК «Роскосмос» Дмитрий Рогозин. В столице Прикамья обсуждалась тема развития ПАО НПО «Искра», сообщает пресс-служба краевой администрации.

Врио губернатора Пермского края Дмитрий Махонин отметил, что регион имеет большой промышленный потенциал, активно развивается промышленная кооперация. Так, только ПАО НПО «Искра» за 2019 год разместила на местных предприятиях заказов на 1,7 млрд рублей, в 2020 году — на 1 млрд рублей, что свидетельствует о плодотворном сотрудничестве.

Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация возлагает на пермские предприятия большие надежды: «Искра» производит продукцию, без которой сейчас невозможно освоение российского Севера, Дальнего Востока, Сибири.

«Мы видим, что «Искра» имеет потенциал расширения производства гражданской продукции в рамках программы диверсификации ГК «Роскосмос», в частности, развития производства агрегатов НПО «Искра» для газоэлектротурбинных станций. Сейчас мы видим потребность в них для обеспечения электроэнергией отдаленных территорий или месторождений, чтобы не тянуть туда гигантские ЛЭП. Такая продукция очень востребована в России», — сказал он.

Планируется, что промышленная кооперация госкорпорации с региональными предприятиями продолжится. Это даст позитивный экономический эффект и будет способствовать популяризации профессий, востребованных в космической отрасли. Также в планах расширение взаимодействия в рамках научно-образовательного центра «Рациональное недропользование», деятельность которого строится на совместной работе научно-образовательных организаций, технологических компаний и индустриальных партнеров.

Напомним, ПАО «НПО «Искра» — крупнейший российский производитель ракетно-космической техники и агрегатов топливно-энергетического комплекса.