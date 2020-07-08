Москва, , 15:44 — REGNUM За период с января по май 2020 года импорт новых легковых машин в Россию составил 77,1 тыс. единиц, что на 34% ниже уровня прошлого года. Об этом сообщает Федеральная таможенная служба (ФТС) России.

Всего за отчётный период в Россию было ввезено легковых автомобилей на общую сумму более 1,86 млрд долларов — на 41% меньше по сравнению с прошлым годом.

Что же касается грузовых машин, то их импорт в январе-мае составил 6,8 тыс. экземпляров, что на 37,5% меньше, чем год назад за такой же период. Общая стоимость ввезенных грузовиков равна 392,7 млн долларов. Этот показатель сократился на 53%.

Экспорт легковушек из РФ с января по май 2020 года упал на 44% (24,9 тыс. ед.; 335,4 млн долларов). Экспорт грузовиков за пять месяцев нынешнего года снизился на 30% (3,9 тыс. ед.; 118 млн долларов).

Напомним, продажи новых машин на российском авторынке в июне упали на 14,6% по сравнению с прошлым годом.

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