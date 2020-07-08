Липецк, , 15:33 — REGNUM Особая экономическая зона «Липецк» признала лучшей в России по показателю эффективности функционирования за период с момента её запуска. Как сообщает ИА REGNUM, такие данные обнародованы в отчете Министерства экономического развития РФ.

«ОЭЗ «Липецк» лидирует во многих рейтингах страны, здесь сформирована благоприятная основа для успешной реализации инвестиционных проектов. Нам интересно сотрудничество с компаниями, готовыми реализовывать самые разные проекты на территории региона», — прокомментировал глава региона Игорь Артамонов.

Положительная работа ОЭЗ «Липецк» была отмечена на заседании Совета по инвестиционному климату администрации Липецкой области. Оценка производилась по более чем тридцати показателям, в том числе учитывалась деятельность резидентов, рентабельность вложения бюджетных средств и вклад в достижение национальных целей, работа управляющих компаний. Каждый показатель ОЭЗ «Липецк» выполнен на 100% или перевыполнен. В особой экономической зоне «Липецк» разместили свое производство 65 резидентов, из них 19 — с участием иностранных инвесторов. В развитие региона инвесторами вложено более 66,5 млрд рублей. На её территории работают 4,6 тысячи человек.

Общий объем реализованной продукции за весь период функционирование особой экономической зоны составляет 125,9 млрд рублей, объем уплаченных налогов в бюджеты разных уровней — 3,5 млрд рублей, объем таможенных платежей — более восьми миллиардов рублей.