Москва, , 15:20 — REGNUM Дилеры южнокорейской компании Kia в России в июне реализовали 17 007 машин, что на 12% меньше, чем год назад. Об этом говорится в отчете Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

Всего за первые полгода в РФ было куплено 81 219 машин Kia — на 27% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Таким образом, южнокорейская марка стала лидером по продажам среди иностранных автопроизводителей в России. Рыночная доля продаж новых машин марки составила 12,8%.

По данным АБЕ, лидером продаж среди автомобилей Kia на российском рынке по итогам первых шести месяцев текущего года стала модель Rio. Дилерам марки удалось реализовать за прошедший месяц 7873 автомобиля, что на 5% меньше прошлогоднего результата.

Второе и третье места по популярности в линейке Kia соответственно заняли кроссовер Sportage (2104 ед.; — 11%) и бизнес-седан Kia Optima (1455 ед.; — 34%).

Ранее компания Kia официально представила модель K5 (Optima) нового поколения для авторынка Северной Америки. Авто создано на новой «тележке» N3.

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