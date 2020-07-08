Курган, , 15:18 — REGNUM Курганская область в первом полугодии 2020 года нарастила объём сельскохозяйственного экспорта на 10,5% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В 19 зарубежных стран поставляются из Зауралья молочные продукты, зерно, мука, растительное масло, кондитерские изделия, дрожжи, вода и напитки.

Наибольшие объемы экспорта приходятся на Казахстан и Китай.

Отмечается, что на долю продукции агропромышленного комплекса в регионе приходится до 15% валового регионального продукта. На сельских территориях проживает около 38% населения Курганской области.